يواصل جنود مجموعة القوات الروسية في سوريا تقديم المساعدة في أعقاب سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت البلاد.

وتعمل المفارز الموحدة، باستخدام معدات خاصة، على تفكيك الأنقاض في مدن حلب وحماة واللاذقية، وكذلك في جبلة وسطمو وبستان الباشا.

يتم تنظيم واجب الفرق الطبية والتمريضية من المفرزة الطبية ذات الأغراض الخاصة في كل مكان عمل. وشارك في العمل أكثر من 300 جندي و60 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة، حسب قناة “زفيزدا” الروسية.

في وقت سابق، أصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تعليماته لقائد مجموعة القوات الروسية في سوريا بتقديم المساعدة في القضاء على تداعيات سلسلة الزلازل القوية. وفقًا لأحدث البيانات، توفي أكثر من 700 شخص نتيجة كارثة طبيعية في الجمهورية.