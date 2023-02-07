بعد إنقاذه.. نادي "هاتاي سبور" التركي يعلن نقل لاعبه الغاني إلى المستشفى

كشف فريق هاتاي سبور التركي، اليوم الثلاثاء، عن مصير اللاعب الغاني كريستيان أتسو، بعد تقارير عن اختفائه تحت الأنقاض، إثر زلزال عنيف تعرضت له البلاد.

وبعد عدة تقارير متضاربة بشأن حالة لاعب كرة القدم الغاني البالغ من العمر 31 عاما بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا. أكد مصطفى أوزات مدير فريق هاتاي سبور أنه تم إنقاذه وهو حي يتلقى العلاج في المستشفى، وفق موقع sondakika التركي.

كان أتسو واحدا من تسعة لاعبين واثنين من أفراد الطاقم كانوا في مبنى انهار في الزلزال بمدينة هاتاي، جنوب شرقي البلاد.

قبل ساعات قليلة من وقوع الزلزال، سجل أتسو هدف الفوز الأول له بزي هاتسبور، في الدقيقة 97 ضد قاسم باشا.

🚨 Bonne nouvelle ! Christian Atsu a été retrouvé VIVANT sous les décombres après le tremblement de terre qui a frappé la Turquie. 🇬🇭✊🏿 C’est son entraîneur en personne qui a confirmé l’information cette nuit aux journalistes sur place. pic.twitter.com/utTdkXAcgS — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 7, 2023

فيما قالت وسائل إعلام محلية إن لاعبي الفريق بوراك أوكسوز، وبيرتوغ يلدريم، وكريم أليسيوغلو، وأكرم أكشي أوغلو، وعثمان أتيس نجوا وتم انتشالهم من تحت الأنقاض، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة لانتشال مدير هاتاي سبور تانر سافوت.

وكانت شبكة “غانا سوكر نت”، قد كشفت عن كواليس المكالمة الأخيرة التي أجراها كريستيان أتسو، قبل أن يختفي تحت أنقاض زلزال تركيا.

وتواصل أتسو مع شقيقه هاتفيا بعد أول زلزال، وقال شقيقه إن اللاعب كان في حالة صحية جيدة، حيث كان يعاني فقط من “خدوش طفيفة” مع “نزيف دماء” لا يثير القلق.

وأضاف أن التواصل انقطع معه مع وقوع الزلزال الثاني.

زلزال تركيا المدمر… خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وانهيارات في الآثار

وأمس الاثنين، ضرب زلزال شديد بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر تركيا وسوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفا خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

وأعلن المدير العام لقسم الحد من الزلازل والمخاطر في وكالة إدارة الطوارئ التركية، أرهان تتار، اليوم الثلاثاء، أن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 3381، وأصيب 20.436، وانهار 5575 مبنى.