قديروف يعتقد أن العملية الخاصة ستنتهي قبل نهاية العام

إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بأنه “لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.