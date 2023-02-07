السيسي يهاتف الأسد لأول مرة ويؤكد تضامن بلاده مع سوريا في كارثة الزلزال

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السوري بشار الأسد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، المستشار أحمد فهمي، في بيان له، إن “الرئيس أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس 6 فبراير، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

وأضاف: “أكد الرئيس تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المُصاب الأليم”.

وأشار البيان إلى أن السيسي وجه “بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا”.

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ونقل بيان الرئاسة المصرية عن الرئيس السوري “امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس (المصري)”.

وأكد الأسد “اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين”.