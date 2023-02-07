السيسي يهاتف الأسد لأول مرة ويؤكد تضامن بلاده مع سوريا في كارثة الزلزال

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السوري بشار الأسد.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، المستشار أحمد فهمي، في بيان له، إن “الرئيس أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس 6 فبراير، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.
وأضاف: “أكد الرئيس تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المُصاب الأليم”.
وأشار البيان إلى أن السيسي وجه “بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا”.
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أمس, 13:13 GMT
ونقل بيان الرئاسة المصرية عن الرئيس السوري “امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس (المصري)”.
وأكد الأسد “اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين”.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر أمس الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
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