رئيس الإمارات يأمر بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة سوريا وتركيا من الزلزال

أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، أمرا بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر، الذي ضرب سوريا وتركيا، أمس.

وتشمل مبادرة ابن زايد تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري الشقيق، إلى جانب 50 مليون دولار أخرى إلى الشعب التركي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن مبادرة الرئيس الإماراتي “تجسد الجهود الإنسانية التي تضطلع بها الإمارات على الساحة الدولية ونهجها في مد يد العون، والمساعدة إلى المجتمعات الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف”.

وأمس الاثنين، كتب رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على “تويتر”، تعليقًا على زلزال تركيا وسوريا: “حفظ الله شعبي سوريا وتركيا.. وندعو الله تعالى أن يلطف بهما إثر تعرضهما للزلزال.. نقف معهما متضامنين في هذه المحنة الصعبة”.

حفظ الله شعبي سوريا وتركيا.. وندعو الله تعالى أن يلطف بهما إثر تعرضهما للزلزال.. نقف معهما متضامنين في هذه المحنة الصعبة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 6, 2023

وضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.