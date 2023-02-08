تبون في اتصال مع الأسد: مستعدون للاستمرار بتقديم الدعم للتخفيف من المأساة

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأسد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الجزائري عبد المجيد تبوّن.

وأكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن الرئيس الجزائري تقدم بخالص التعازي للرئيس وللشعب السوري بضحايا الزلزال الذي تعرضت له سوريا.

وأكد تبون تضامن الجزائر ووقوفها مع سوريا، واستعدادها التام للاستمرار في تقديم كل مجهود من شأنه التخفيف من حدة هذه المأساة الأليمة وآثارها.

بدوره شكر الرئيس الأسد الجزائر حكومةً وشعباً على ما قدمته من إرسال فرق الحماية المدنية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، وطائرات المساعدات الإنسانية للمساهمة في إغاثة أهالي المناطق المتضررة.

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