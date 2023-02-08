وفد وزاري لبناني يزور سوريا لبحث تداعيات الزلزال

أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شكل وفدًا وزاريًا يتوجه، غدًا الأربعاء، إلى سوريا لبحث تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاءً من شمال غربي سوريا فجر أمس الاثنين.

بيروت – سبوتنيك. وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان: “شكل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدًا وزاريًا يتوجه غدًا إلى سوريا لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين، تتناول الشؤون الإنسانية وتداعيات الزلزال المدمّر الذي وقع في عدة مناطق في سوريا، والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة”.

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وأضافت “يضم الوفد وزراء، الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والأشغال العامة والنقل علي حمية، والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والزراعة عباس الحاج حسن، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف حلو”.

وتابعت رئاسة الحكومة اللبنانية “وكان جرى التواصل اليوم بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وتم الاتفاق على تشكيل وفد وزاري يتوجه إلى دمشق تعبيرا عن الوقوف إلى جانب سوريا في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها، كخطوة تكاملية مع البعثة اللبنانية التي تقرر إيفادها للمساعدة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وكذلك مع قرار وزارة الأشغال العامة والنقل بفتح المرافق الجوية والبحرية اللبنانية أمام الشركات والهيئات التي تنقل المساعدات إلى سوريا”.

وكان وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية قد أعلن، أمس الاثنين، أنه “بتكليف من الحكومة اللبنانية أجرى اتصالات سريعة ومتتالية مع وزيري النقل والصحة السوريين، المهندس زهير خزيم، والدكتور حسن الغباش، ناقلاً إليهما التعازي باسم رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ومجلس الوزراء”.

وأكد أن “لبنان دولة وشعبا على أتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات الممكنة وضمن الإمكانات المتاحة في كل ما تطلبه الدولة السورية لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب الليلة الماضية شمالها ومناطق ودول أخرى أيضاً”.

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وشدد على وقوف لبنان الدائم “مع من وقف معه في أوقات الشدة وخصوصاً مع الشعب السوري الشقيق وكافة الدول الشقيقة والصديقة على حد سواء”.

وأكد أن الدولة اللبنانية، “تضع كافة ما يمكنها تقديمه من خبرات ودعم ميداني مطلوب من الأشقاء في سوريا في سبيل التخفيف من تداعيات هذه المأساة”.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وأودى الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، إلى مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.