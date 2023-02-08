فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ الأشخاص والمحاصرين، وانتشال ضحايا الزلزال الذي شهدته محافظة اللاذقية السورية فجر أمس الاثنين، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 389 شخصاً وإصابة 746 آخرين، في حصيلة مرشحة للازدياد بالمحافظة.

أفادت مراسلة وكالة “سبوتنيك” بأن وحدات عسكرية روسية تشارك اليوم في علميات الإنقاذ بمدينة جبلة في ريف اللاذقية الجنوبي، وتقوم برفع الأنقاض والبحث عن ناجين وانتشال ضحايا الزلزال.

© Sputnik . Ali Hashem الجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة “جبلة” السورية الجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة “جبلة” السورية © Sputnik . Ali Hashem

وأعرب رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل لـ”سبوتنيك” عن أهمية مشاركة الفرق العسكرية الروسية التي ساعدت فرق الإنقاذ بعمليات البحث وإزالة الأنقاض، مبيناً أن الفرق استخدمت معدات خاصة.

© Sputnik . Ali Hashem الجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة “جبلة” السورية الجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة “جبلة” السورية © Sputnik . Ali Hashem

وأكد قناديل استنفار جميع الدوائر الخدمية التي تواصل عمليات إزالة الأنقاض والإنقاذ منذ فجر يوم أمس وحتى اللحظة، بحثاً عن أشخاص محاصرين أو عالقين تحت الأنقاض.

© Photo / Ali Hashem الجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة “جبلة” السورية الجيش الروسي يشارك بعمليات رفع الأنقاض وإنقاذ ضحايا الزلزال في مدينة “جبلة” السورية © Photo / Ali Hashem