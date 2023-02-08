الداخلية التركية ترسل 28 ألف عنصر من الدرك والشرطة إلى مناطق الزلزال

أرسلت وزارة الداخلية التركية 18 ألف عنصر من الدرك و10 آلاف من الشرطة إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تواجه واحدة من أكبر الكوارث في تاريخها.
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18:09 GMT
وأكد الوزير أن الدولة تستنفر كافة إمكاناتها وتسخرها لتقديم الخدمات للمتضررين جراء الزلزال، بحسب وكالة “الأناضول”.
وذكر الوزير التركي أن عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض لا تزال متواصلة.
وقال إن جميع الفرق والوحدات الرسمية المعنية، توجهت للميدان وتشارك في أعمال البحث والإنقاذ ومكافحة آثار الزلزال.
ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر يوم الاثنين، وتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة وهزات ارتدادية عنيفة، ما أسفر عن خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
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