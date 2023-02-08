الداخلية التركية ترسل 28 ألف عنصر من الدرك والشرطة إلى مناطق الزلزال

أرسلت وزارة الداخلية التركية 18 ألف عنصر من الدرك و10 آلاف من الشرطة إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تواجه واحدة من أكبر الكوارث في تاريخها.

السعودية تنشئ جسرا جويا لدعم تركيا وسوريا وتنظم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال

وأكد الوزير أن الدولة تستنفر كافة إمكاناتها وتسخرها لتقديم الخدمات للمتضررين جراء الزلزال، بحسب وكالة “الأناضول”.

وذكر الوزير التركي أن عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض لا تزال متواصلة.

وقال إن جميع الفرق والوحدات الرسمية المعنية، توجهت للميدان وتشارك في أعمال البحث والإنقاذ ومكافحة آثار الزلزال.