تركيا تعلن إرسال 13 كتيبة كوماندوز إلى مناطق الزلزال للمشاركة في أعمال الإغاثة

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم نقل 9 كتائب كوماندوز من غرب البلاد و4 من قبرص إلى مناطق الزلزال وذلك للمشاركة في أعمال الإغاثة.

ونقلت وكالة “TRT”، عن وزير الدفاع التركي، قوله إنه “سيتم فتح جميع المقرات والثكنات العسكرية الواقعة في مناطق الزلزال أمام المنكوبين”.

وزير الدفاع التركي: 2600 جندي تركي يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ في الولايات المتضررة بالزلازل#زلازل_تركيا#TurkiyeQuakes pic.twitter.com/jgoyPILMfc — TRT عربي (@TRTArabi) February 7, 2023

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر في العاصمة التركية أنقرة لـ”سبوتنيك”، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعتزم زيارة منطقة الزلزال المدمر، الذي أسفر عن ألوف الضحايا والجرحى، غدا الأربعاء.

وأضاف أن “أردوغان سيطلع على الوضع على الأرض وسيعطي توجيهاته”.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، قد أعلن اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، فجر أمس الاثنين، إلى 5434 قتيلا و31777 مصابا.

أردوغان يعتزم غدا الأربعاء زيارة المناطق التي وقع فيها الزلزال

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.

ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.