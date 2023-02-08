القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 8 قذائف من عيار 155 ملم

موسكو – سبوتنيك . وقال المكتب التمثيلي في بيان على “تلغرام”: “تم تسجيل القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 00:18 على مدينة دونيتسك، وتم القصف بـ8 قذائف من عيار 155 ملم”.