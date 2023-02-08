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القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 8 قذائف من عيار 155 ملم

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت مناطق في دونيتسك؛ وأطلقت 8 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو.

موسكو – سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان على “تلغرام”: “تم تسجيل القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 00:18 على مدينة دونيتسك، وتم القصف بـ8 قذائف من عيار 155 ملم”.
وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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