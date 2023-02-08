القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 8 قذائف من عيار 155 ملم

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت مناطق في دونيتسك؛ وأطلقت 8 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو.
موسكو – سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان على “تلغرام”: “تم تسجيل القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 00:18 على مدينة دونيتسك، وتم القصف بـ8 قذائف من عيار 155 ملم”.
وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
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