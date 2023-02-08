ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى 5894 قتيلا وأكثر من 34 ألف مصاب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 5894 قتيلا و34810 جريحا.

موسكو – سبوتنيك . وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: “لقي حتى الآن 5894 شخصا حتفهم حتى الآن وأصيب 34810 آخرين نتيجة الزلازل”.

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هذا وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن نحو 55 ألف شخص من طواقم الإنقاذ والطوارئ، تعمل الآن في الميدان بالولايات العشر التي ضربها الزلزال.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.

ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.