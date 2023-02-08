هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر تضرب إسرائيل والأراضي الفلسطينية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، مساء الثلاثاء، منطقة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وفقا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

القدس – سبوتنيك . وعُلم أن مركز الهزة وقع في المنطقة بين طوباس شرقا وطولكرم غربا، شمالي الضفة الغربية، وشعر به سكان وسط البلاد.

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وقال قسم الزلازل التابع للمعهد الجيولوجي الإسرائيلي، إن “قوة الهزة بلغت 3.5 درجات على مقياس ريختر، وأوضح أنها وقعت في الساعة 11:14 قبل منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء”.

فيما أفاد مدير مركز الزلازل التابع لجامعة “النجاح” في نابلس، بأن “مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كيلومترا شمال مدينة نابلس، في صدع (الفارعة-الكرمل) وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر ، وبعمق 10 كيلومترات.

وشعر سكان مناطق نابلس وطولكرم ورام الله والقدس وتل أبيب وكفار سابا ورحوفوت وبيتاح تيكفا، بالهزة الأرضية.