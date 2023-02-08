البنتاغون: الصين ترفض التواصل مع الولايات المتحدة بعد إسقاط المنطاد

موسكو – سبوتنيك . وقالت الخدمة الصحفية للبنتاغون: “في يوم السبت، 4 فبراير/شباط، فور إسقاط المنطاد، قدم البنتاغون طلبًا لإجراء محادثة آمنة بين أوستن ووزير الدفاع الصيني… لسوء الحظ، رفضت جمهورية الصين الشعبية الطلب”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة، رصد “منطاد استطلاع” فوق أراضي الولايات المتحدة، عبر فوق أراضي كندا ووصل إلى أجواء ولاية مونتانا الأمريكية.