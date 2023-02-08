البنتاغون: الصين ترفض التواصل مع الولايات المتحدة بعد إسقاط المنطاد

حاول وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الاتصال بوزير الدفاع الصيني بعد إسقاط المنطاد، لكن تم رفض الطلب.
موسكو – سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية للبنتاغون: “في يوم السبت، 4 فبراير/شباط، فور إسقاط المنطاد، قدم البنتاغون طلبًا لإجراء محادثة آمنة بين أوستن ووزير الدفاع الصيني… لسوء الحظ، رفضت جمهورية الصين الشعبية الطلب”.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة، رصد “منطاد استطلاع” فوق أراضي الولايات المتحدة، عبر فوق أراضي كندا ووصل إلى أجواء ولاية مونتانا الأمريكية.
هذا ولم تنته قصة المنطاد الصيني الذي حلّق لأيام في سماء الولايات المتحدة، مع إسقاطه، السبت، إذ إن تداعياته لا تزال مستمرة، على الأقل من الناحية الدبلوماسية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك