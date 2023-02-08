بلينكن يؤكد الدعم الأمريكي "الثابت" لأوكرانيا في مكالمة مع كوليبا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى مكالمة مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لمناقشة الدعم الاقتصادي والأمني الثابت من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

واشنطن – سبوتنيك . وقال المتحدث إن المسؤولين ناقشا التعاون الأمني والاقتصادي القوي بعد بدء روسيا لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ عام واحد. القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 8 قذائف من عيار 155 ملم وأكد بلينكن، يوم الثلاثاء، “دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة للمساعدة الأمنية الإضافية”. والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا ، والتي شملت مركبات مدرعة وصواريخ بعيدة المدى. قالت نائبة وزير المالية الأوكرانية أولغا زيكوفا أيضا الأسبوع الماضي إن أوكرانيا تحتاج إلى 10 مليارات دولار أخرى من المساعدات المالية الدولية لتغطية عجز ميزانيتها وضمان التنمية الاقتصادية المستقرة.

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