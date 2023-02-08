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بايدن: العملية الروسية في أوكرانيا هي "اختبار العصر" لأمريكا والعالم

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن العملية العسكرية الخاصة الروسية “اختبار العصر” للولايات المتحدة والعالم بأسره، مؤكدا أن بلاده ستقدم الدعم لأوكرانيا بقدر ما هو ضروري.

موسكو – سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس: “العملية الخاصة الروسية “اختبار العصر” للولايات المتحدة والعالم بأسره وسنقدم الدعم لأوكرانيا بقدر ما هو ضروري”.
وأضاف الرئيس الأمريكي: “أمريكا متحدة في دعمنا لبلدك. سنكون معكم طالما كان ذلك ضروريا”.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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