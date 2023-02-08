بايدن: العملية الروسية في أوكرانيا هي "اختبار العصر" لأمريكا والعالم

موسكو – سبوتنيك . وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس: “العملية الخاصة الروسية “اختبار العصر” للولايات المتحدة والعالم بأسره وسنقدم الدعم لأوكرانيا بقدر ما هو ضروري”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “أمريكا متحدة في دعمنا لبلدك. سنكون معكم طالما كان ذلك ضروريا”.

وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.