بايدن: العملية الروسية في أوكرانيا هي "اختبار العصر" لأمريكا والعالم

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن العملية العسكرية الخاصة الروسية “اختبار العصر” للولايات المتحدة والعالم بأسره، مؤكدا أن بلاده ستقدم الدعم لأوكرانيا بقدر ما هو ضروري.
موسكو – سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس: “العملية الخاصة الروسية “اختبار العصر” للولايات المتحدة والعالم بأسره وسنقدم الدعم لأوكرانيا بقدر ما هو ضروري”.
وأضاف الرئيس الأمريكي: “أمريكا متحدة في دعمنا لبلدك. سنكون معكم طالما كان ذلك ضروريا”.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
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