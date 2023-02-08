بايدن: الولايات المتحدة تتغلب على تراجع نفوذها العالمي

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة تغلبت على تراجع نفوذها العالمي، وهي في أفضل حالة منذ عقود للفوز بالمنافسة ضد الصين أو أي قوة أخرى.
موسكو – سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس: “قبل أن أصبح رئيسا، كان هناك حديث عن كيف أن جمهورية الصين الشعبية تزيد من قوتها في العالم، وأمريكا تخسرها. الآن ليس هذا هو الحال”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بايدن: العملية الروسية في أوكرانيا هي “اختبار العصر” لأمريكا والعالم
03:32 GMT
وأضاف: “اليوم نحن في أقوى مركز منذ عقود للتنافس مع الصين أو أي أحد آخر في العالم”.
وأعلن بايدن عن استعداده للعمل مع الصين حيث يمكن “تعزيز المصالح الأمريكية وتكون مفيدة للعالم”.
وقال : “لقد أوضحت للرئيس شي (جين بينغ) أننا نبحث عن المنافسة، وليس الصراع”.
هذا وتوترت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بسبب تايوان، في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة تايوان، قبل تسلمه السلطة، كما انتقد ترامب، خلال حملته الانتخابية بشدة التجارة الحرة، وهدد بالخروج من الاتفاقات التجارية الدولية، والتي برأيه غير مجدية لأمريكا واعتبر أن الواردات الرخيصة تدمر الإنتاج الصناعي وتحرم الأمريكيين من فرص العمل.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك