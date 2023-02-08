بايدن: الولايات المتحدة تتغلب على تراجع نفوذها العالمي

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة تغلبت على تراجع نفوذها العالمي، وهي في أفضل حالة منذ عقود للفوز بالمنافسة ضد الصين أو أي قوة أخرى.

موسكو – سبوتنيك . وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس: “قبل أن أصبح رئيسا، كان هناك حديث عن كيف أن جمهورية الصين الشعبية تزيد من قوتها في العالم، وأمريكا تخسرها. الآن ليس هذا هو الحال”.

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وأضاف: “اليوم نحن في أقوى مركز منذ عقود للتنافس مع الصين أو أي أحد آخر في العالم”.

وأعلن بايدن عن استعداده للعمل مع الصين حيث يمكن “تعزيز المصالح الأمريكية وتكون مفيدة للعالم”.

وقال : “لقد أوضحت للرئيس شي (جين بينغ) أننا نبحث عن المنافسة، وليس الصراع”.