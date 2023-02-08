ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بمقدار 7 كوبيك ليصل إلى 71.22 روبل

أظهرت بيانات التداول انخفاض سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، في بداية جلسة التداول اليوم الأربعاء.
موسكو- سبوتنيك. وبحسب بيانات بورصة موسكو، فقد ارتفع سعر صرف الدولار في حسابات “الغد” عند الساعة 7.09 بتوقيت موسكو، بمقدار 3 كوبيك ليصل إلى 71.18 روبل، وتراجع الروبل بمقدار 10 كوبيك مقابل العملة الأوروبية ليصل إلى 76.16 روبل.
ويحدد المركزي الروسي أسعار الصرف الرسمية في أيام العمل باستخدام أسعار السوق لبورصة موسكو.
ويرى خبراء المال أن الروبل الروسي يواصل الاتجاه النزولي الذي ساد الأسبوع الماضي مقابل الدولار واليوان واليورو، بسبب قلة العملة العملة المعروضة للبيع.
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