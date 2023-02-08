ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بمقدار 7 كوبيك ليصل إلى 71.22 روبل

موسكو- سبوتنيك . وبحسب بيانات بورصة موسكو، فقد ارتفع سعر صرف الدولار في حسابات “الغد” عند الساعة 7.09 بتوقيت موسكو، بمقدار 3 كوبيك ليصل إلى 71.18 روبل، وتراجع الروبل بمقدار 10 كوبيك مقابل العملة الأوروبية ليصل إلى 76.16 روبل.