قامت الشركة التشيكية “Excalibur Army” بتسليم أول عشرين دبابة “تي-72أي أ” حديثة، والتي تعرف أيضًا باسم “توماس”، إلى التشكيلات المسلحة في كييف.

ظهر مقطع فيديو لأحد هذه الدبابات على الإنترنت. ويتضح من التعليقات، أن فيها مشاكل في المحرك. من الصعب تحديد سبب العطل، ربما بسبب التجميع ذي الجودة الرديئة أو أن مؤهلات السائق الأوكراني منخفضة جدًا لدرجة أنه كسر الدبابة بمجرد أن بدأ تشغيلها، وفقا لصحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

“تي-72أ” هي نسخة معدلة من العينات التي تم إنتاجها في الثمانينيات في تشيكوسلوفاكيا بموجب ترخيص سوفيتي. لقد قاموا بتركيب حماية ديناميكية مضادة للقذائف شديدة الانفجار من الجيل الأول.

تم تزويد الدبابة بنظام رؤية بتصوير حراري مزود بأجهزة تحديد المدى بالليزر، بدلاً من أجهزة الأشعة تحت الحمراء السلبية النشطة القديمة. كما تم استبدال وسائل الاتصال، وظهرت لوحة رقمية مع عرض بيانات التشغيل في قسم التحكم. زادت قوة المحرك من 780 حصان إلى 840 حصان مع محطات الطاقة.