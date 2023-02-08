ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 6957 قتيلا ونحو 38224 مصابا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 6957 قتيلا، و38224 مصابا، في حصيلة غير نهائية.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية عن إدارة الكوارث والطوارئ أنه “لقي 6 آلاف و957 شخصًا مصرعهم وأصيب 38 ألفًا و224 آخرون في الزلازل التي ضربت مدينة كهرمان مرعش”.

تركيا تتلقى عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة دولية

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.

ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.