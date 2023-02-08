القوات المسلحة الروسية تدمر مركز اتصال أوكراني بقذيفة موجهة… فيديو

استخدم مقاتلو مجموعة “فيكينغ” قذيفة “كراسنوبول” عالية الدقة الموجهة لضرب مركز اتصالات أوكراني يقع في منطقة مجاورة مباشرة لكنيسة بالقرب من مارينكا.
وتم نشر فيديو لتدمير المركز على الإنترنت. بمساعدة الذخائر عالية الدقة، تمكن الجيش من إكمال المهمة وعدم إلحاق الضرر بالكنيسة المجاورة.
مارينكا هي إحدى ضواحي دونيتسك، وتقع على بعد كيلومتر واحد فقط من عاصمة جمهورية دونيتسك. توجد مواقع مهمة للقوات الأوكرانية هناك، وهذه هي إحدى النقاط التي تتعرض منها دونيتسك بانتظام لقصف مدفعي.
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في الأشهر الأخيرة، اندلع قتال عنيف في منطقة مارينكا. وفقًا للقائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، تواصل القوات الروسية تحرير الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، لكن كييف تواصل نقل احتياطيات إضافية إلى هذا الاتجاه.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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