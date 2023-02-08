استخدم مقاتلو مجموعة “فيكينغ” قذيفة “كراسنوبول” عالية الدقة الموجهة لضرب مركز اتصالات أوكراني يقع في منطقة مجاورة مباشرة لكنيسة بالقرب من مارينكا.

وتم نشر فيديو لتدمير المركز على الإنترنت. بمساعدة الذخائر عالية الدقة، تمكن الجيش من إكمال المهمة وعدم إلحاق الضرر بالكنيسة المجاورة.

مارينكا هي إحدى ضواحي دونيتسك، وتقع على بعد كيلومتر واحد فقط من عاصمة جمهورية دونيتسك. توجد مواقع مهمة للقوات الأوكرانية هناك، وهذه هي إحدى النقاط التي تتعرض منها دونيتسك بانتظام لقصف مدفعي.

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