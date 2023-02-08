إعلام: المملكة المتحدة تعرض على أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى

بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية، في 10 أكتوبر / تشرين الأول – بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، جهاز الأمن الأوكراني. وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات. منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات بالغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.