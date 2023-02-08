ميناء "خليفة" يدخل "غينيس" بتشكيل أكبر صورة من حاويات الشحن… فيديو

دخل ميناء خليفة الإماراتي التابع لمجموعة موانئ أبو ظبي، موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بعد أن تم تشكيل أكبر شعار/‏ صورة على مستوى العالم باستخدام حاويات الشحن.

وأوضحت صحيفة “البيان” الإماراتية أنه تم تشكيل شعار مجموعة موانئ أبو ظبي بجمع 676 حاوية في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، حيث بلغ الطول الإجمالي للشعار 1,000.4 متر.

احتفالاً بتدشين مشروع توسعة ميناء خليفة، وتأكيداً على مكانتنا كمحرك رائد للتجارة العالمية والصناعة والخدمات اللوجستية، سجلنا رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس عبر إنشاء أكبر شعار باستخدام حاويات الشحن. pic.twitter.com/gMXDncdXOC — AD Ports Group (@ADPortsGroup) February 7, 2023

وأضافت الصحيفة أن عرض الشعار بلغ 174 مترا، ليصل بذلك ما يقارب ضعف الرقم القياسي السابق الذي سجلته محطة تانجونج باجار في سنغافورة عام 2017 بمجموع 359 حاوية.