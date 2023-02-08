تم إطلاق قذائف الهاون على المواقع الأوكرانية في ضواحي سبورنيو بواسطة قذائف الهاون التابعة لكتيبة الدفاع الإقليمي الرابعة عشرة “بريزراك”. وكانت قوات الأمن الأوكرانية قد نشرت مواقعها في خنادق في الحقول القريبة من القرية.

يعدل مقاتلو “الشبح” إطلاق النار بمساعدة طائرات مسيرة. جاءت الضربة الأولى على مواقع الأوكرانيين على بعد 50 مترا من الهدف. بعد ذلك، عدلت الطائرة المسيرة الضربات وأصبحت أكثر دقة: سقطت القذيفة الثانية بالضبط في الخندق حيث كان الطاقم الأوكراني موجودًا، ولم يتم تقييم خسائرهم بعد.

تقع سبورنيو على بعد 111 كيلومترًا شمال دونيتسك، على الحدود مع لوغانسك، حيث ستسمح السيطرة على سبورنيو بالتقدم إلى مدينة سيفيرسك، والتي تفتح الطريق أمام سلافيانسك وكراماتورسك. يدور القتال الآن على بعد نحو كيلومترين من سبورنيو. لا تزال القرية تحت سيطرة الأوكرانيين، لكن قوات لوغانسك، التي أصبحت الآن جزءًا من القوات المسلحة الروسية، تشن هجومًا نشطًا.