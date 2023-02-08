نوفاك يعلن استعداد روسيا لإجراءات ردا على فرض سقف لأسعار النفط

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن “روسيا ستقرر إجراءات الرد على فرض سقف لأسعار المنتجات النفطية التي قدمها الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بحلول مارس/ آذار، والآن تدرس الجدوى فيما يتعلق بقرار الاتحاد الأوروبي بسحب جزء من المنتجات النفطية من هذه الآلية.

وقال نوفاك لـ”سبوتنيك”: “نحن ندرس القرارات الجديدة التي تم اتخاذها (فيما يتعلق باستبعاد الاتحاد الأوروبي لجزء من المنتجات النفطية الروسية من سقف الأسعار)، ونحن بحاجة إلى فهم الملاءمة”.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في 4 فبراير/ شباط، أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تنفيذ تطبيق وضع سقف على سعر النفط الروسي بدءا من 5 فبراير، على أن تُمد فترة سماح حتى 55 يوما، لنقل المنتجات النفطية الروسية التي لم يطبق عليها الحد السعري عبر البحر.

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