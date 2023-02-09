إعلام غربي يكشف انتعاش الاقتصاد الروسي بعد عام من العقوبات

تحدثت وسائل إعلام غربية عن نجاح روسيا في التغلب على العقوبات بعد ما يقرب من عام كامل من فرضها على البلاد من دول التكتل الغربي.

وذكرت وكالة “بلومبرغ”، اليوم الأربعاء، أن “صادرات البلاد الهائلة من السلع قامت بتوجيه رأس المال إلى خزائن الحكومة والشركات، مما أدى إلى انتعاش في الاستثمار التجاري لم يسبق له مثيل”.

الشركات الكبيرة والصغيرة أنفقت على استبدال المعدات والبرامج الأجنبية أو وجهت الأموال لبناء سلاسل توريد جديدة للوصول إلى أسواق بديلة، وفي مواجهة التوقعات الأولية بانخفاض يصل إلى 20% في الإنفاق الرأسمالي، شهدت روسيا بدلاً من ذلك زيادة بنسبة 6% في عام 2022.

وأردفت الوكالة: “في الوقت الذي حاولت فيه روسيا التغلب على النقص الناجم عن العقوبات، ظهرت شركات خاصة جديدة، ودعمت الكثير منها بقروض أو إعانات حكومية”.

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وأعلنت رئيسة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا، متحدثةً في مجلس الدوما في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن التضخم في روسيا الآن لا يختلف كثيرًا عن معدل نمو الأسعار في الاقتصادات المماثلة، على الرغم من أن البلاد شهدت صدمات أكبر.

وقالت: “نتيجة لذلك، لا يختلف تضخمنا الآن كثيرًا عن التضخم في الاقتصادات المماثلة، على الرغم من أننا تعاملنا مع صدمات أكبر بكثير”.

وفقًا لهيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية (روس ستات)، تسارع التضخم في روسيا في أكتوبر/تشرين الأول، إلى 0.18% بعد 0.05% في سبتمبر/أيلول، وتباطأ من الناحية السنوية إلى 12.64% من 13.68% في الشهر السابق.