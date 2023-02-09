زاخاروفا تطلب من البيت الأبيض التعليق على تقرير أمريكي حول تفجير بايدن "لنورد ستريم"

كشفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن دعوة الوزارة للولايات المتحدة الرد على التحقيق في تفجير خطوط “التيار الشمالي”.

واكدت زاخاروفا عبر حسابها على “تليغرام” اليوم الأربعاء: “لقد أعربنا مرارا عن موقف روسيا من تورط الولايات المتحدة والناتو (في حادثة نورد ستريم)، حيث أنهما تفاخرا علنا أمام العالم أجمع بنيتهما تدمير البنية التحتية المدنية التي من خلالها حصلت أوروبا على موارد الطاقة الروسية”.

ونوهت زاخاروفا إلى منع الدول الغربية موسكو من المشاركة في التحقيق.

كما لاحظنا بانتظام إحجام الدنمارك وألمانيا والسويد عن إجراء تحقيق مفتوح ومعارضة مشاركة روسيا فيه، هذا على الرغم من أن بلادنا تكبدت تكاليف باهظة، يجب الآن التعليق على كل هذه الحقائق في البيت الأبيض.

صحفي أمريكي: بايدن قرر تخريب “التيار الشمالي” بعد أكثر من 9 أشهر من المناقشات السرية

جاءت تصريحات زاخاروفا بعد تلقيها العديد من الأسئلة عن تقرير لصحفي أمريكي حول أمر بايدن بتدمير أنابيب “نورد ستريم”.

حيث قال الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر تخريب خطوط أنابيب “التيار الشمالي” بعد أكثر من 9 أشهر من المناقشات السرية للغاية مع مسؤولي الأمن القومي في واشنطن.