وصول دعم عسكري سعودي إلى شبوة اليمنية في طريقه إلى عدن جنوبي البلاد

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القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة “سبوتنيك”، إن “نحو 100 آلية وصلت إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة، قادمة من السعودية عبر منفذ الوديعة البري في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) الحدودي بين البلدين”.

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وأضاف المصدر اليمني أن الدعم العسكري السعودي مخصص لـ “قوات درع الوطن” المنشأة بمرسوم من رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، يوم الأحد الماضي، موضحا أنه من المقرر وصول الآليات العسكرية إلى عدن خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، قد أصدر، يوم الأحد الماضي، مرسوما برقم (18)، بإنشاء وحدات عسكرية تسمى “قوات درع الوطن” تكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، كما عين بمرسوم آخر برقم (19) العميد بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي، قائدا لتلك القوات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية.

وتسيطر جماعة أنصار الله “الحوثيين”، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.