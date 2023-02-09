بايدن: العلاقات الأمريكية الصينية لم تتضرر بشكل كبير في ضوء حادث المنطاد الصيني

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مقابلة إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لم تتضرر كثيرا بعد إسقاط الولايات المتحدة منطاد مراقبة صينيا مزعوما حلق عبر الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

واشنطن – سبوتنيك . وقال بايدن في مقابلة مع “PBS NewsHour” بُثّت يوم الأربعاء عندما سئل عن العلاقات مع الصين: “لا، لا”.

وقال بايدن إنه أوضح للرئيس الصيني شي جين بينغ أن الولايات المتحدة ستتنافس بشكل كامل مع الصين ولكنها لن تسعى إلى صراع.

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كما ذكر الرئيس الأمريكي أنه لم يتحدث إلى الرئيس الصيني خلال الحادث.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إسقاط “منطاد استطلاع” صيني تم رصده فوق أراضي الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت الماضي أن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطت المنطاد الصيني، الذي دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية، حيث جرى إسقاطه فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وكان البنتاغون أعلن، أنه يتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق شمال غربي البلاد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.

ونفت بكين الاتهامات الأمريكية، وقالت الخارجية الصينية في بيان إن المنطاد “مدني ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، وخرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة”.