شولتس: سنواصل دعمنا العسكري لأوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، في باريس، أن ألمانيا ستواصل دعمها العسكري لأوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك.

وقال شولتس في بيان مشترك بث على حساب قصر الإليزيه الرسمي على “تويتر”: “نحن ندعم أوكرانيا، وقدمنا ​​لها الدعم المالي والإنساني والعسكري.. وسنواصل القيام بذلك طالما تطلب الأمر ذلك”.

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ولفت إلى أنه تم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا شملت مدفعية ثقيلة وأنظمة دفاع جوي ومؤخرا دبابات.

وفي وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الماضي، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن كييف تتوقع من الولايات المتحدة وألمانيا بتزويدها بدبابات “أبرامز” و”ليوبارد 2″ الجديدة.

وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.