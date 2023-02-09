مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين إثر انفجار غاز بمبنى سكني في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية

قال الحاكم أندريه ترافنيكوف، يوم الخميس، إن عدد الأشخاص الذين قتلوا في انفجار غاز منزلي في مدينة نوفوسيبيرسك في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية قد ارتفع إلى شخصين.

نوفوسيبيرسك، روسيا – سبوتنيك . وقالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم إجلاء نحو 50 شخصا من المبنى، ووصلت 13 سيارة إسعاف على الأقل إلى مكان الحادث. في وقت سابق من اليوم، قال ترافنيكوف على “تلغرام” إن مبنى سكنيا مكون من خمسة طوابق انهار بسبب انفجار الغاز. قال الحاكم أيضا إن شخصا واحدا على الأقل قد مات وأصيب أربعة آخرون.

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