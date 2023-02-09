لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تعلن إحباط عمل إرهابي في إقليم ستافروبول جنوبي البلاد

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية أن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي تمكنوا من القضاء على مجموعة من المسلحين الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي في إقليم ستافروبول جنوبي روسيا.

موسكو – سبوتنيك . وجاء في بيان للجنة، إن جهاز الأمن الفيدرالي في إقليم ستافروبول تلقى في الثامن من شباط/ فبراير معلومات عن “وجود مسلحين يختبئون في قرية بتروفسكي… كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي في إحدى محطات القطارات”.

وبحسب البيان، حاصر عناصر الأمن هؤلاء المسلحين في أحد البيوت وطالبوهم بإلقاء السلاح والاستسلام. وأطلق المسلحون النار على عناصر الأمن، وتم “تحييدهم” في تبادل إطلاق النار.