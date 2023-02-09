روسيا تقرر منح لبنان إمدادات مجانية من القمح ومنتجات النفط

أكد السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، أن القيادة الروسية قررت منح لبنان، إمدادات مجانية من القمح والمنتجات النفطية، لافتًا إلى أن العمل جار حاليا على التنسيق لنقل هذه المنتجات.

بيروت – سبوتنيك . وقال روداكوف، في تصريحات لـ”سبوتنيك”، إنه “تلبية لنداء الحكومة اللبنانية، اتخذت القيادة الروسية قرارًا بشأن منح لبنان إمدادات مجانية من القمح ومنتجات النفط، والعمل جار حاليا على التنسيق الفني لنقل هذه المنتجات”.

وأضاف أن “روسيا تبحث باستمرار عن مناسبات لتقديم الدعم للبنان في ظل الظروف الصعبة، ونظل دائمًا منفتحين على المقترحات المتعلقة بإطلاق أي مشاريع مثمرة للطرفين”.