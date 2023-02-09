السفير الروسي لدى طهران: روسيا وإيران تعملان على الحد من تأثير العقوبات الغربية

أعلن السفير الروسي لدى طهران، أليكسي ديدوف، أن روسيا تعمل مع إيران على تقليص تأثير العقوبات الغربية.

وقال ديدوف لوكالة “سبوتنيك”: “مع الأخذ في الاعتبار ضغوط العقوبات الغربية الواسعة النطاق على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، فإننا نعمل بشكل مشترك على تطوير أدوات لتجاوز الإجراءات غير المشروعة والتقليل من تأثيرها السلبي”.

وبحسب السفير، فإن إيران، التي تعيش في ظل هذه العقوبات منذ أكثر من 40 عامًا، لديها خبرة جيدة في هذا المجال ولديها الكثير للتعلم منه.