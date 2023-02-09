إيران تتقدم بشكوى ضد أمريكا لانتهاكها قواعد منظمة الطيران المدني الدولي

أعلنت إيران تقديم شكوى لمنظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” ضد الولايات المتحدة الأمريكية لانتهاكها قواعد المنظمة وتعطيل صفقة الحصول على طائرات من شركة “ATR” الإيطالية.

واتهمت إيران أمريكا بالعمل على وقف استلام عشر طائرات من شركة “ATR” كان قد تم الاتفاق على الحصول عليها في إطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

وقال مساعد وزير الطرق الايراني رئيس منظمة الطيران المدني، محمد محمدي بخش، على هامش الاجتماع المشترك مع شركات الطيران، إنه تم إبلاغ المنظمة الدولي بما أقدمت عليها واشنطن “وتقدمنا بشكوى ضد الولايات المتحدة ضمن وثيقة رسمية بشأن إيقاف هذه الطائرات”.

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وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”: “عندما زارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إيران أعلنت عن العقوبات الأمريكية المفروضة علينا والآن، قدمنا شكوى رسمية ضد الولايات المتحدة بأن استمرار هذه السلوكيات يتعارض مع روح قواعد منظمة الطيران المدني الدولي ويهدد بشكل مباشر سلامة الطيران”.

ولفت رئيس منظمة الطيران المدني إلى أنه تم استيراد 175 طائرة ودخلت بالفعل في الخدمة و”نحاول زيادة عدد الطائرات عن طريق استيراد الأسطول للوصول إلى 550 طائرة”.

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