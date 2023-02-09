السيسي: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الدول بما فيها السعودية

القاهرة – سبوتنيك. وقال السيسي خلال فعالية افتتاح المرحلة الثانية من مصنع “سايلو فوودز” في مدينة السادات شمال غرب القاهرة: “علاقتنا طيبة بالجميع وهذا النهج نسلكه منذ أن توليت المسؤولية”.

وأكد السيسي حرص مصر على علاقتها بالمملكة العربية السعودية والدول الأخرى، مضيفًا أن “سياسة مصر دائما سياسة تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج”.

وشدد السيسي على أنه لا يمكن الإساءة للأشقاء العرب أو نسيان مواقفهم الداعمة لمصر، داعيًا إلى “عدم الانسياق وراء المواقع التي تريد زرع الفتنة”.