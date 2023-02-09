رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو إلى تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى ومقاتلات

دعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، دول الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بمنظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات.

وقالت ميتسولا، خلال لقائها مع فلاديمير زيلينسكي الذي وصل إلى بروكسل اليوم لحضور قمة الاتحاد الأوروبي: “يجب أن تدرس دول الاتحاد الأوروبي تقديم منظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات لأوكرانيا للدفاع عن الحرية”.

وكان بوريل قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.

العملية العسكرية الروسية الخاصة معلومات عن الرادار الأمريكي الذي دمرته المقاتلات الروسية في أوكرانيا

وأوضح أنه بالإضافة إلى حزمة المساعدات الجديدة، يصل إجمالي المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلى 3.6 مليار يورو.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع مهامها.