الأسد يستقبل وزير الخارجية اللبناني ويشكر حكومة ميقاتي لتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا

قدم الرئيس السوري بشار الأسد الشكر للحكومة اللبنانية لاتخاذها إجراءات عملية من أجل تقديم وتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء من البلاد، الاثنين الماضي.

واستقبل الأسد، اليوم الخميس، وفدا وزاريا لبنانيا برئاسة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، ناقلا تعازي وتضامن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجميع أعضاء الحكومة مع سوريا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأكد الوفد الوزاري اللبناني أن الزيارة تأتي “لتقديم واجب العزاء وواجب المساعدة لأن اللبنانيين يعتبرون أنفسهم شركاء بالحزن لما حصل وعليهم الوقوف مع الشعب السوري في هذه المحنة”.

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ولفتت الوكالة إلى أن الوفد عرض على الأسد القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لـ”تقديم المساعدة والتنسيق مع المؤسسات السورية التي تعمل على الأرض للإنقاذ والإغاثة”.

وأشار الوفد إلى “استعداد لبنان لفتح المطارات والموانىء لاستقبال المساعدات التي ترد إلى سوريا من أي دولة أو جهة”.

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ونقلت الوكالة عن الرئيس السوري شكره على “الاجراءات العملية التي قامت بها الحكومة اللبنانية من أجل تقديم وتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا والتي تحقق آثارا فعلية على الأرض وتترك أثرا معنويا لدى الشعب السوري”.

وأكد الأسد “أهمية التعاون بين لبنان وسوريا في جميع المجالات انطلاقا من الإمكانيات التي يمتلكها البلدان والمصالح المشتركة التي تجمعهما”.

وأمس، انطلقت قافلة مساعدات من بيروت نحو سوريا، تضم 50 شابا وشابة بينهم أطباء وممرضون ومسعفون ومتخصصون نفسيون وخبراء في إدارة الكوارث.

القافلة التي تحمل اسم “الشباب اللبناني لحملة إغاثة سوريا”، استطاعت أن تجمع خلال أقل من 48 ساعة 30 طنا من المساعدات على أنواعها من مختلف المناطق اللبنانية من أدوية ومواد غذائية وألبسة وحليب للأطفال.

يذكر أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، يوم الاثنين الماضي.