“كنائس الشرق” تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا وتخفيف معاناة شعبها

أما هادي الكبير، المشارك بالحملة التي أطلقتها الكنائس، فأشار في تصريحه لـ”سبوتنيك”، إلى أنه “ليس من المفروض التميز ما بين الضحايا في تركيا والضحايا في سوريا، ولكن للأسف الدول الأوروبية والغربية أخذت هذا الموقف وقامت بالتميز رغم معرفتها وجود كارثة إنسانية حقيقة في حلب واللاذقية وحماة”، لافتاً إلى أن هذه الدول تنادي بالحرية وحقوق الإنسان والمساواة ولكن كل ما تنادي به مجرد “فقاعة إعلامية والدليل على ذلك أنها ما زالت تفرض عقوبات اقتصادية على سوريا رغم معرفتها أن سوريا اليوم هي بحاجة كبيرة لمساعدات الدول العربية والأجنبية”.