"روسآتوم" تطلع غروسي على إجراءات روسيا لضمان سلامة محطة زابوروجيه النووية

تطرق المدير العام لمؤسسة الطاقة النووية الحكومية الروسية “روسآتوم”، أليكسي ليخاتشيف، خلال لقائه في موسكو مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى كيفية ضمان روسيا لسلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وصرحت “روسآتوم، في بيان: “ركزت المناقشة على القضايا المتعلقة بضمان السلامة النووية والمادية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. وأبلغ أليكسي ليخاتشيف، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخطوات التي يتخذها الجانب الروسي في هذا المجال، بالإضافة إلى التدابير الرامية إلى ضمان ظروف اجتماعية ومعيشية مريحة لموظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية وأسرهم “.

وجاء في البيان “بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى قضايا التعاون الحالي والمستقبلي بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات أخرى”.

وأكد الطرفان الاتفاق على مواصلة الاتصالات، وأعرب أليكسي ليخاتشيف، عن استعداد الجانب الروسي لمواصلة العمل على تنفيذ مبادرة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بشأن المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

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