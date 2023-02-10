إيران تبدي استعدادها لإرسال مساعدات للشمال السوري الخارج عن سيطرة الحكومة

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الخميس، استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية وفرق إغاثة إلى مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة الحكومة في أعقاب الزلزال، وأعربت عن أملها في أن توفر اللجنة الدولية للصليب الأحمر التنسيق اللازم لذلك.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، فقد أكد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان لرئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، أن طهران مستعدة “لإرسال فرق إغاثية ومساعدات إنسانية إلى إدلب”.

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وتابع عبد اللهيان: “نأمل أن يوفر الصليب الأحمر الدولي التنسيق اللازم مع الهلال الأحمر الإيراني لإرسال وتوزيع المساعدات في إدلب الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية”.

من جانبها أشارت سبولياريتش إلى أن “الصليب الأحمر سيتخذ إجراءات مكثفة لتقييم أوضاع ضحايا الزلزال في سوريا، وبعد تقييم الأوضاع، سيتخذ الترتيبات اللازمة بخصوص اقتراح إيران القيم وكيفية تنفيذه”.

وأرسلت إيران طائرات مساعدات محملة بالمواد الطبية والغذائية والإغاثية إلى سوريا، بداية من يوم الثلاثاء الماضي، لمساعدتها في مواجهة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الإثنين الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.