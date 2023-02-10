البنك الدولي يمنح تونس قرضا قدره 120 مليون دولار

أعلن البنك الدولي موافقته منح تونس قرضا جديدا قدره 120 مليون دولار، ويستهدف القرض الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تمكينها من الحصول على تمويل.

و”يعالج القرض القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل، التي تواجهها الشركات التونسية، من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة، كي تقرضها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي”، وفقا لبيان رسمي من البنك الدولي، أمس الأربعاء.

رئيسة الحكومة التونسية تشرف على إعداد تقرير طلبه البنك الدولي

من ناحيته، أوضح مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، في البيان أن “جائحة (كوفيد-19) والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس، أدت إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية”.