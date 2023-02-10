رونالدو يكسر حاجز الـ500 هدف بأول "سوبر هاتريك" مع "النصر" السعودي

أحرز نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول “سوبر هاتريك” وهو بين صفوف نادي “النصر” السعودي، وذلك في المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، أمام نادي “الوحدة”، في الجولة الـ16 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو 4 أهداف في شباك “الوحدة”، خلال نصف ساعة تقريبا من اللقاء الكروي، ليكسر بذلك حاجز الـ500 هدف خلال مسيرته الكروية مع الأندية في الدوريات المختلفة.

61’ | هدددددف!

خلص الكلاااااااام 💛💛

السووووووبرهااااترييييك من السووووبر رونالدو 🔥#النصر_الوحدة pic.twitter.com/iXd4VjzjFZ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 9, 2023

رجــل التاااااريخ 🤩 يكسر حاجز الـ500 هدف

في كافة بطولات الدوري 🔥#النصر_الوحدة pic.twitter.com/ruQ7xMK3Pf — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 9, 2023

وفي أواخر الشهر الماضي، أثار كريستيانو رونالدو، موجة استياء عارمة في السعودية، وتسبب في انتقادات لاذعة لإدارة نادي “النصر” والصفقة الخيالية لضمه، وذلك بعد الهزيمة بثلاثية أمام “اتحاد جدة” في نصف نهائي “السوبر السعودي”.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تعاقد رونالدو، رسميا مع نادي “النصر” السعودي، وذلك بعد أن تم ‏فسخ تعاقده مع نادي “مانشستر يونايتد” الإنجليزي.