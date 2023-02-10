فيديو نادر لأول لحظات الزلزال في تركيا… شاب سوري يوثق انهيار منزله خلال ثوان

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو نادرا، يرصد توثيق شاب سوري للحظات الأولى لانهيار منزله في مدينة أنطاكيا، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي.

ويبين الفيديو لقطات مروعة لتعرض منزل الشاب السوري للاهتزاز، وبدئه في الانهيار تدريجيا، بينما يستمر هو في نطق الشهادتين، وسط أجواء من الخوف وصراخ الأطفال. هذا الفيديو سجله بلال إبن أختي للحظات الأولى التي عاشوها بالزلزال في أنطاكيا، يا جماعة نحن أموات وأحيانا الله! pic.twitter.com/HvP7Q0zYxt — خالد ليّوش | Khalid Lyoosh (@khalidlyoosh) February 9, 2023 وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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