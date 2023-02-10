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فيديو نادر لأول لحظات الزلزال في تركيا… شاب سوري يوثق انهيار منزله خلال ثوان

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو نادرا، يرصد توثيق شاب سوري للحظات الأولى لانهيار منزله في مدينة أنطاكيا، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي.

ويبين الفيديو لقطات مروعة لتعرض منزل الشاب السوري للاهتزاز، وبدئه في الانهيار تدريجيا، بينما يستمر هو في نطق الشهادتين، وسط أجواء من الخوف وصراخ الأطفال.
وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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