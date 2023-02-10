الصحفي سيمور هيرش عن دعوته للشهادة في قضية تفجيرات "التيار الشمالي": لا أنخرط بالسياسة

قال الصحفي الاستقصائي الحائز على جائزة “بوليتزر”، سيمور هيرش، لـ”سبوتنيك” ردا على دعوته للإدلاء بشهادته أمام مجلس الدوما الروسي بشأن تقريره الاستقصائي الأخير حول تفجير خطوط أنابيب “نورد ستريم” بأنه يبتعد عن السياسة.

واشنطن – سبوتنيك . وقال هيرش يوم الخميس عندما سُئل عما إذا كان سيفكر في الإدلاء بشهادته أمام البرلمان الروسي: “شكرا جزيلا، لكنني فقط أقدم القصة، وليس السياسة، على الإطلاق”.

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وفي وقت سابق من يوم الخميس، أخبر عضو مجلس الدوما، سلطان خامزاييف، “سبوتنيك” أنه ينبغي دعوة هيرش إلى مجلس النواب في البرلمان الروسي لمناقشة مقالته الاستقصائية بمزيد من التفصيل حول تفجير خطوط أنابيب “نورد ستريم” في سبتمبر/ أيلول 2022.

وقال خامزاييف أيضا إن المناقشة يمكن أن تستمر في إطار اللجنة البرلمانية التي تحقق في أنشطة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمختبرات الحيوية في أوكرانيا.

ونشر الصحفي الأمريكي المعروف، سيمور هيرش، مقالاً استقصائياً يوم الأربعاء، ألقى فيه، نقلاً عن مصدر لم يذكر اسمه، باللوم على الإدارة الأمريكية والسلطات النرويجية في التفجيرات.

ويوضح المنشور أنه خلال تمرين الناتو “بالتوبس” في صيف عام 2022، قام الغواصون الأمريكيون بتركيب متفجرات تحت “التيار الشمالي”، والتي قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.

وأكد هيرش لوكالة “سبوتنيك”، صحة المنشور الذي ظهر على إحدى مدونات الإنترنت.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكدت الأربعاء، أن روسيا تحدثت مرارا عن تورط الولايات المتحدة ودول الناتو، في تفجيرات التيار الشمالي، وأنه يتعين حاليا على البيت الأبيض التعليق على ذلك، في إشارة إلى التحقيق الذي أجراه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، بشأن تفجيرات أنابيب “التيار الشمالي”.