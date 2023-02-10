القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية الشعبية 30 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

دونيتسك – سبوتنيك . وأشارت الممثلية في بيان نشر على صفحتها في “تلغرام” إلى أن الفصائل المسلحة الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية الشعبية خلال ذلك بـ 164 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.

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وأضاف البيان: “خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 30 واقعة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية تجاه أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وشمل ذلك إطلاق النيران 8 مرات على اتجاه دونيتسك من مدافع عيار 155 ملم. وعلى اتجاه غورلوفكا- 22 مرة بقذائف مدفعية من عيار 155 و152 و122 و120 ملم. وخلال كل هذا القصف، أطلق العدو 164 قطعة ذخيرة”.

ونوه البيان، إلى أن المناطق التي تعرضت لنيران المدفعية الأوكرانية هي: مدينة دونيتسك غولموفسكي، مايورسك، زايتسيفو، غورلوفكا، نوفوباخموتوفكا، وشيروكايا بالكا، وماكيفكا.