تضاعف حصة العملات الوطنية في التجارة بين روسيا والصين في 2022

أعلن السفير الروسي لدى بكين، إيغور مورغولوف، أن روسيا والصين ضاعفتا حصة استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة في عام 2022 والوتيرة مؤثرة للغاية.

وقال السفير الروسي خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “اليوم، بناءً على نتائج العام الماضي نقدر حصة استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة بحوالي 50%، أي أن حوالي نصف تجارتنا اليوم مخدمة باليوان والروبل”.

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وأشار إلى أن “النمو خلال العام الماضي – مرتين والوتيرة مؤثرة للغاية”.