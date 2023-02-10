ماكرون: لا يمكن "تحت أي ظرف" تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المقاتلات التي تطالب بها كييف لا يمكن “تحت أي ظرف” أن يتم “تسليمها في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أنه يفضل مساعدة كييف في “أولويات” أخرى مثل توريد مدافع هاوتزر “سيزا”، وفق قناة “بي إف ام” التلفزيونية.

موسكو – سبوتنيك . وبعد قمة أوروبية بحضور زيلينسكي، تحدث ماكرون ليلة الخميس-الجمعة عن مسألة تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا قائلا “لا أستبعد شيئا على الإطلاق” لكن هذا “لا يتطابق مع احتياجات” الجيش الأوكراني .

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وخلال جولته الأوروبية الأخيرة التي شملت لقاءات مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ناشد زيلينسكي حلفاء كييف الغربيين إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه “لا يمكن استبعاد أي شيء” في ما يخص توريدات الطائرات، لكن وزير الدفاع بن والاس صرح بأن بلاده لن تمد كييف بأي طائرات مقاتلة في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس أن الحديث لا يدور عن تزويد أوكرانيا بالطائرات .