أعلن مدير الدائرة الثالثة لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، ألكسندر ستيرنيك، أن الولايات المتحدة لا تخفي استياءها من العلاقات العميقة لدول آسيا الوسطى مع روسيا.

وقال ستيرليك لوكالة “سبوتنيك”: “أظهرت الأحداث الجارية افتقار الاتحاد الأوروبي إلى الاستقلال في اختيار استراتيجيته الإقليمية. أهدافه وتقنياته هي “الاستنساخ” من المنشآت الأمريكية”.

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وأضاف المسؤول الروسي قائلا: “لا تخفي واشنطن أنها غير راضية عن العلاقات العميقة بين آسيا الوسطى وروسيا، والتحالف بينهما”.

وفي سياق متصل، أشار ستيرنيك إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد الاقتراب من موارد آسيا الوسطى لإنشاء ممر يتجاوز روسيا.