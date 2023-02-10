رصد مرتزقة أجانب في مدينة مجاورة لأرتيوموفسك

كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الجمعة، عن تواجد كبير للمرتزقة في مدينة تشاسوف يار المجاورة لمدينة أرتيوموفسك.
وقال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة “سبوتنيك”: في سياق تحليل أماكن انتشار التشكيلات الأوكرانية، تبين أنه في أحد المباني المدنية في مستوطنة تشاسوف يار، التي تم تحويلها إلى مواقع عسكرية، هناك جنود يتحدثون اللغة الإنجليزية بشكل رئيسي”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 17:11 GMT
وأوضح أن هؤلاء الأشخاص يُفترض أنهم مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب كييف، مضيفاً إنهم يرتدون أزياء رسمية مختلفة من دون شارات ويحملون أسلحة صغيرة على غرار حلف شمال الأطلسي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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