رصد مرتزقة أجانب في مدينة مجاورة لأرتيوموفسك

وقال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة “سبوتنيك”: في سياق تحليل أماكن انتشار التشكيلات الأوكرانية، تبين أنه في أحد المباني المدنية في مستوطنة تشاسوف يار، التي تم تحويلها إلى مواقع عسكرية، هناك جنود يتحدثون اللغة الإنجليزية بشكل رئيسي”.